Украинец Стаховский: "Мои слова о желании задушить русскоговорящих были сказаны в шутку"

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что его слова о желании задушить тех, кто говорит по-русски, были шуткой. Также он отметил, что сожалеет о случившемся.

- Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного. Мне очень жаль, - написал теннисист в твиттере.