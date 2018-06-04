15:50 | Теннис — ATP

Украинец Стаховский: "Мои слова о желании задушить русскоговорящих были сказаны в шутку"

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Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что его слова о желании задушить тех, кто говорит по-русски, были шуткой. Также он отметил, что сожалеет о случившемся.

- Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного. Мне очень жаль, - написал теннисист в твиттере.


Украинец Стаховский признался в ненависти к русским. В шутку 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/tennis/atp/news/ukrainec-stahovskiy-priznalsya-v-nenavisti-k-russkim-v-shutku-1416995/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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xxx5

Мразь конченая !

16:13

alur66

Если уж вякнул-то нечего потом как последний зассанец переобуваться.А вообще гнида конечно.

16:10

from siberia with love

а я считаю что все нормально-главное пояснил все-пошутить на тем что вышевата считает святым на украине тоже надо иметь смелость-он смеется над властью радикалов там

16:01

Lennon

Пулю в лоб за такие шутки!

15:59

Xen1um

Такими вещами не шутят, тем более в сложившейся политической обстановке.

15:57

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