Украинец Стаховский: "Мои слова о желании задушить русскоговорящих были сказаны в шутку"

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявил, что его слова о желании задушить тех, кто говорит по-русски, были шуткой. Также он отметил, что сожалеет о случившемся.
- Мои слова были сказаны в шутку, но они были за гранью дозволенного. Мне очень жаль, - написал теннисист в твиттере.
Мои слова были сказаны в шутку но они были за гранью дозволенного , мне очень жаль .– Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 4 июня 2018 г.
Украинец Стаховский признался в ненависти к русским. В шутку
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/tennis/atp/news/ukrainec-stahovskiy-priznalsya-v-nenavisti-k-russkim-v-shutku-1416995/
Материалы других СМИ
xxx5
Мразь конченая !
16:13
alur66
Если уж вякнул-то нечего потом как последний зассанец переобуваться.А вообще гнида конечно.
16:10
from siberia with love
а я считаю что все нормально-главное пояснил все-пошутить на тем что вышевата считает святым на украине тоже надо иметь смелость-он смеется над властью радикалов там
16:01
Lennon
Пулю в лоб за такие шутки!
15:59
Xen1um
Такими вещами не шутят, тем более в сложившейся политической обстановке.
15:57