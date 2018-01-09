Украинец Джавакян отстранен от соревнований за употребление допинга

Украинский теннисист Юрий Джавакян временно отстранен от соревнований за употребление запрещенных веществ, сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF). 9 октября 2017 года 24-летний спортсмен сдал анализ мочи во время квалификации турнира в Таиланде, в котором был обнаружен метилгексанамин.

8 декабря Джавакяну было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, с чем он согласился и принял временное отстранение с 6 января 2018 года.



Отмечается, что если теннисист полностью выполнит условия данного отстранения, то этот период будет засчитан в срок будущей дисквалификации.