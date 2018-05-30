Украиец пожизненно дисквалифицирован из-за участия в договорных матчах

Украинский теннисист Дмитрий Баданов пожизненно дисквалифицирован из-за участия в договорных матчах, сообщает ESPN. Также спортсмена оштрафовали на 100 тысяч долларов.

Было установлено, что украинец нарушил правила Теннисной антикоррупционной программы во время двух матчей на фьючерсах в Тунисе в 2015 году и в Египте в 2016 году. Он был пойман на связях с людьми, делающими ставки на матчи.

Лучший результат в карьере украинца – 463-я строчка в в рейтинге ATP.