"Ты ведьма или вампир? Ел ли ты мясо вомбата?". Уилл Фаррелл взял интервью у Федерера

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал героем необычного интервью на Australian Open. После его победы над Аляжем Бедене в первом круге турнира на корт вышел знаменитый комедийный актер Уилл Фаррелл и задал ему несколько неожиданных вопросов. Федерер держался уверенно и даже подыграл Фарреллу в нескольких шутках.

- Роджер, ты сегодня носился по корту как газель. Ты бы мог описать свою игру как шелковая газель?

- Может быть. Может быть, нет. Разве газелей в конце концов не съедают?

- Нет, если они достаточно быстрые. Быстрый вопрос. Тебе 36 лет, кажется, ты вне возраста. Ты ведьма или вампир?

Федерер не нашелся, что ответить, но ему помог Джон Макинрой, работающий журналистом на Australian Open. Легендарный теннисист спросил: "А что лучше?

- Наверное, вампир, - предположил Уилл Фаррелл. - Ходят слухи, что ты любишь играть в Мельбурне. Правда ли, что ты ешь только мясо вомбата?

- Нет, это неправда.

- Ты вообще ел мясо вобата?

- Нет. А надо?

- Это очень вкусно! Национальное блюдо Австралии. Я знаю, насколько важную роль играют для тебя болельщики. Но не раздражает ли тебя, когда они постоянно кричат: "Давай, Роджер! Давай Роджер!"

- Они мне напоминают, как меня зовут. Я сейчас в том возрасте, когда порой забываешь свое имя.