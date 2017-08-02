05:28 | ТЕННИС — ATP

Турсунов вышел во второй круг турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Дмитрий Турсунов в первом круге турнира АТР в Вашингтоне обыграл американца Митчела Крюгера6:4, 6:7 (4:7), 6:4. В следующем раунде он сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга.

Также во второй круг вышли Маркос Багдатис из Кипра и Джордан Томпсон из Австралии.

Вашингтон (США) 

Турнир ATP Citi Open 

Призовой фонд 1 750 080 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ТУРСУНОВ (Россия) - Крюгер (США) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:4

Томпсон (Австралия) - Бемельманс (Бельгия) - 6:3, 6:2

Багдатис (Кипр) - Лешем (Израиль) - 7:6 (7:1), 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/washington/2017/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий