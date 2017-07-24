Турсунов проиграл Пэру в первом круге турнира в Гамбурге

Россиянин Дмитрий Турсунов в двух сетах уступил французу Бенуа Пэру в первом раунде турнира ATP в Гамбурге. Следующий соперник Пэра определится в дуэли немца Томми Хааса и аргентинца Николаса Кикера. Отметим, что для 34-летнего Турсунова этот турнир стал лишь третьим в нынешнем сезоне. Он отобрался на него по защищенному рейтингу.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP German Tennis Championships 2017

Призовой фонд 1 499 940 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Пэр (Франция, 5) – ТУРСУНОВ (Россия) – 6:3, 6:2

Майер (Германия) - Чеккинато (Италия) - 7:5, 6:2

Шварцман (Аргентина, 6) - Хайдер-Маурер (Австрия) - 6:2, 6:3

Себальос (Аргентина) - Альтмайер (Германия, WC) - 7:6, 6:4

Штебе (Германия, Q) - Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) - 6:3, 6:4