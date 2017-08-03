Турсунов проиграл Мюллеру во втором круге турнира в Вашингтоне

Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер в матче 2-го круга турнира АТР в Вашингтоне обыграл россиянина Дмитрия Турсунова - 6:1, 6:2. В следующем раунде он встретится с американцем Томми Полом, который выбил француза Лукаса Пуйе.

Также в 3-й круг вышли американец Джаред Дональдсон и канадец Милош Раонич.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 750 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мюллер (Люксембург) - ТУРСУНОВ (Россия) - 6:1, 6:2

Пол (США) - Пуйе (Франция) - 7:6 (8:6), 6:3

Дональдсон (США) - Полманс (Австралия, LL) - 6:2, 6:3

Раонич (Канада, 3, WC) - Маю (Франция) - 7:6 (7:2), 7:6 (10:8)