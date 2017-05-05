Троицки сыграет с Раоничем в полуфинале турнира в Стамбуле

В четвертьфинале турнира в Стамбуле серб Виктор Троицки обыграл соотечественника Ласло Джере, который отказался от борьбы во втором сете. Троицки сыграет с канадцем Милошем Раоничем, который одолел австралийца Бернарда Томича – 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

Стамбул (Турция)

Турнир ATP TEB BNP Paribas Istanbul Open

Призовой фонд 439 005 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Троицки (Сербия, 5) – Джере (Сербия) – 6:2, 2:3 отказ 2-го игрока

Раонич (Канада, 1) – Томич Б. (Австралия, 6) – 7:6 (7:4), 7:6 (8:6)