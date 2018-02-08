Троицки победил Истомина во втором круге турнира в Софии

Серб Виктор Троицки обыграл Дениса Истомина из Узбекистана во втором круге турнира в Софии. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (7:5). Следующим соперником Троицки станет победитель матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и словаком Мартином Клижаном.

София (Болгария)

Турнир ATP Diema Extra Sofia Open

Призовой фонд 501 345 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Виктор Троицки (Сербия, 6) – Денис Истомин (Узбекистан) – 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (7:5)