Троицки победил Истомина во втором круге турнира в Софии

Серб Виктор Троицки обыграл Дениса Истомина из Узбекистана во втором круге турнира в Софии. Встреча закончилась в трех сетах со счетом 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (7:5). Следующим соперником Троицки станет победитель матча между швейцарцем Стэном Вавринкой и словаком Мартином Клижаном.
София (Болгария)
Турнир ATP Diema Extra Sofia Open
Призовой фонд 501 345 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Виктор Троицки (Сербия, 6) – Денис Истомин (Узбекистан) – 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (7:5)
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