Троицки обыграл Тима на турнире в Вене

Сербский теннисист Виктор Троицки во втором круге турнира ATP в Вене обыграл австрийца Доминика Тима, который имел третий номер "посева". Матч завершился в двух сетах – 6:2, 7:5.
В других поединках Жо-Вилфрид Цонга был сильнее Филиппа Кольшрайбера, а Альберт Рамос-Виньолас обыграл Юргена Мельцера.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 1 884 645 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Цонга (Франция, 6) – Кольшрайбер (Германия) – 7:6 (8:6), 6:2
Рамос-Виньолас (Испания) – Мельцер (Австрия, WC) – 3:6, 6:4, 6:0
Троицки (Сербия) – Тим (Австрия, 3) – 6:2, 7:5