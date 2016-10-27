Троицки обыграл Тима на турнире в Вене

Сербский теннисист Виктор Троицки во втором круге турнира ATP в Вене обыграл австрийца Доминика Тима, который имел третий номер "посева". Матч завершился в двух сетах – 6:2, 7:5.

В других поединках Жо-Вилфрид Цонга был сильнее Филиппа Кольшрайбера, а Альберт Рамос-Виньолас обыграл Юргена Мельцера.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 1 884 645 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Цонга (Франция, 6) – Кольшрайбер (Германия) – 7:6 (8:6), 6:2

Рамос-Виньолас (Испания) – Мельцер (Австрия, WC) – 3:6, 6:4, 6:0

Троицки (Сербия) – Тим (Австрия, 3) – 6:2, 7:5