16:52 | ТЕННИС — ATP

Тренером Джоковича может стать Зимонич

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Новак Джокович, прекративший сотрудничество с Борисом Беккером, пригласил в свою команду Ненанда Зимонича. С 40-летним соотечественником, завершившим карьеру после прошлого сезона, серба связывают давние дружеские отношения. Они вместе играли в Кубке Дэвиса и дважды выступали в паре на Олимпийских играх (в Пекине-2008 и Рио-де-Жанейро-2016). При этом основным наставником второй ракетки мира останется словак Мариан Вайда, но он, по всей видимости, не сможет сопровождать игрока на все турниры, сообщает сербское издание Telegraf.rs.

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