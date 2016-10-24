Топ-10 чемпионской гонки ATP не претерпел изменений

Опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки ATP. Десятка лидеров не претерпела изменений. Лучший из россиян - Андрей Кузнецов - опустился на 46-е место.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 24 октября

1 (1*). Джокович (Сербия) – 10 600 очков

2 (2). Маррэй (Великобритания) – 9685

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 5060

4 (4). Раонич (Канада) – 4690

5 (5). Нишикори (Япония) – 4360

6 (6). Монфис (Франция) – 3625

7 (7). Надаль (Испания) – 3300

8 (8). Тим (Австрия) – 3205

9 (9). Бердых (Чехия) – 2880

10 (10). Гоффен (Бельгия) – 2690…

46 (45). КУЗНЕЦОВ (Россия) – 950…

54 (52). ЮЖНЫЙ (Россия) – 810...

58 (55). ХАЧАНОВ (Россия) – 783…

73 (70). КРАВЧУК (Россия) – 699

* - место в предыдущем рейтинге