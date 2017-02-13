Тони Надаль прекратит работу с Рафаэлем в конце сезона

Дядя Рафаэля Надаля Тони объявил, что перестанет работать со своим племянником после завершения нынешнего сезона. 55-летний специалист был тренером 14-кратного победителя турниров "Большого шлема" с самого детства. Напомним, что в этом году к тренерскому штабу Надаля присоединился бывшая первая ракетка мира Карлос Мойя.

– Со следующего года я больше не буду сопровождать Рафаэля в туре и полностью посвящу себя нашей с ним академии, – цитирует Reuters Тони Надаля. – Наши отношения всегда были превосходными. У нас никогда не было кризисов. С каждым годом я принимаю все меньше решений, и однажды я вообще перестану что-то решать.