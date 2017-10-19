Тони Надаль: "Федерер - величайший теннисист всех времен"

Тони Надаль, дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля, назвал лучшего теннисиста всех времен. По его словам, в будущем ситуация по этому вопросу может измениться. Швейцарец Роджер Федерер за свою карьеру выиграл 19 турниров "Большого шлема". У Надаля – 16 побед.

– Немногие спортсмены доминировали так, как Федерер в теннисе, – цитирует Тони Надаля Cadena Ser. – Рафаэль в этом сезоне играет великолепно. Уверен, что и его можно отнести к категории лучших в истории. Если Федерер в ближайшее время завершит карьеру, а Рафа продолжит играть и побеждать на турнирах, то к вопросу о лучшем игроке можно будет вернуться. Однако сейчас это именно Роджер Федерер.