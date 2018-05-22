Тим за 70 минут вышел в четвертьфинал турнира в Лионе

Двукратный полуфиналист Roland Garros Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Лионе, переиграв испанца Роберто Карбальеса Баэну – 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Гильермо Гарсия Лопес взял верх над хозяином кортов Кальвеном Эмери - 7:6(7:4), 6:3.
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Филип Хорански (Словакия, Q) - Жоау Соуза (Португалия, 7) - 6:4, 3:6, 6:4
Тэйлор Фритц (США) - Мэттью Эбден (Австралия) - 6:4, 6:2
Михаил Кукушкин (Казахстан) - Грегуар Баррер (Франция, WC) - 6:2, 6:3
Второй круг
Доминик Тим (Австрия, 1) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 6:2, 6:4
Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - Кальвен Эмери (Франция) - 7:6(7:4), 6:3