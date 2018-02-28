Австриец Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Акапулько, обыграв британца Кэмерона Норри со счетом 6:3, 5:7, 7:5.

Во втором круге Тим сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.

Немец Александр Зверев обыграл американца Маккензи Макдональда (6:3, 7:5) и за выход в четвертьфинал поборется с соотечественником Петеро Гойовчиком.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC

Призовой фонд 1 642 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, 3) - Кэмерон Норри (Великобритания, Q) - 6:3, 5:7, 7:5

Александр Зверев (Германия, 2) - Маккензи Макдональд (США, LL) - 6:3, 7:5

Жиль Белен Тейчманн (Швейцария) - Яна Фетт (Хорватия, Q) - 7:5, 7:5

Фелисиано Лопес (Испания) - Таро Даниэль (Япония, LL) - 4:6, 6:3, 6:4

Петер Гойовчик (Германия) - Лукас Гомес (Мексика, WC) - 6:3, 6:2