20:30 | Теннис — ATP

Тим вышел в четвертьфинал в Мадриде, Дель Потро проиграл Лайовичу


Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл хорвата Борну Чорича в третьем круге турнира АТР в Мадриде - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. 

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро проиграл сербу Душану Лайовичу - 3:6, 6:4, 7:6 (8:6).

Мадрид (Испания) 

Турнир ATP Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 200 860 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Доминик Тим (Австрия, 5) - Борна Чорич (Хорватия) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4

Душан Лайович (Сербия, Q) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) - 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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