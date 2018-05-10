Тим вышел в четвертьфинал в Мадриде, Дель Потро проиграл Лайовичу

Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл хорвата Борну Чорича в третьем круге турнира АТР в Мадриде - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро проиграл сербу Душану Лайовичу - 3:6, 6:4, 7:6 (8:6).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 200 860 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 5) - Борна Чорич (Хорватия) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4

Душан Лайович (Сербия, Q) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) - 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)