Тим вышел в четвертьфинал в Мадриде, Дель Потро проиграл Лайовичу

Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл хорвата Борну Чорича в третьем круге турнира АТР в Мадриде - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро проиграл сербу Душану Лайовичу - 3:6, 6:4, 7:6 (8:6).
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 200 860 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Доминик Тим (Австрия, 5) - Борна Чорич (Хорватия) - 2:6, 7:6 (7:5), 6:4
Душан Лайович (Сербия, Q) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 4) - 3:6, 6:4, 7:6 (8:6)
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