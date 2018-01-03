Тим вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Австриец Доминик Тим обыграл словенца Аляжа Бедене в матче второго круга турнира в Дохе. Встреча завершилась со счетом 7-5 6-4.
Следующим соперником первой ракетки турнира станет победитель пары Стефанос Циципас - Ришар Гаске.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 286 675 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тим (Австрия, 1) - Бедене (Словения) - 7:5, 6:4
Гойовчик (Германия) - Берреттини (Италия, Q) - 6:2, 6:2
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