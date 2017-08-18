Тим вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати, где сыграет с Феррером

Австрийский теннисист Доминик Тим в третьем круге турнира АТР в Цинциннати обыграл француза Адриана Маннарино - 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). В четвертьфинале он встретится с испанцем Давидом Феррером, который одержал победу над своим соотечественником Пабло Карреньо Бустой.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 973 120 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дональдсон (США, WC) - Басилашвили (Грузия) - 6:4, 7:6 (7:4)

Феррер (Испания) - Карреньо Буста (Испания, 11) - 6:4, 6:4

Тим (Австрия, 3) - Маннарино (Франция) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)