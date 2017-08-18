01:47 | ТЕННИС — ATP

Тим вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати, где сыграет с Феррером

Австрийский теннисист Доминик Тим в третьем круге турнира АТР в Цинциннати обыграл француза Адриана Маннарино 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). В четвертьфинале он встретится с испанцем Давидом Феррером, который одержал победу над своим соотечественником Пабло Карреньо Бустой.

Цинциннати (США) 

Турнир ATP Western & Southern Open 

Призовой фонд 4 973 120 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Дональдсон (США, WC) - Басилашвили (Грузия) - 6:4, 7:6 (7:4)

Феррер (Испания) - Карреньо Буста (Испания, 11) - 6:4, 6:4

Тим (Австрия, 3) - Маннарино (Франция) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2017/

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