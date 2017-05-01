Тим - в топ-5 чемпионской гонки ATP, Хачанов и Кузнецов вошли в первую сотню

Австриец Доминик Тим вошел в пятерку лидеров чемпионской гонки ATP. Лучший из россиян Даниил Медведев потерял три позиции и опустился на 48-е место. Еще два представителя России - Карен Хачанов и Андрей Кузнецов - отыграли 41 и 19 позиций соответственно и вошли в первую сотню.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 1 мая

1 (1*). Федерер (Швейцария) – 4045

2 (2). Надаль (Испания) – 3735

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 1590

4 (7). Тим (Австрия) – 1485

5 (4). Гоффен (Бельгия) – 1460

6 (5). Димитров (Болгария) – 1375

7 (6). Цонга (Франция) – 1265

8 (10). Рамос-Винолас (Испания) - 1220

9 (8). Сок (США) – 1220

10 (10). Карреньо-Буста (Испания) – 1120...

48 (45). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 355...

55 (52). ДОНСКОЙ (Россия) – 314

56 (51). РУБЛЕВ (Россия) – 311

74 (115). ХАЧАНОВ (Россия) - 260

97 (117). КУЗНЕЦОВ (Россия) - 215

* - положение в предыдущем рейтинге