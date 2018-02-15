Тим стал четвертьфиналистом на турнире в Буэнос-Айресе

Австриец Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе. Со счетом 6:4, 6:3 он обыграл аргентинца Орасио Себальоса. Тим выполнил четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 10. Следующим соперником австрийского теннисиста, "посеянного" под первым номером, станет еще один хозяин кортов – Гидо Пелья.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 568 190 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Тим (Австрия, 1) - Орасио Себальос (Аргентина) - 6:4, 6:3.
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