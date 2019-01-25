Тим снялся с турнира в Кордове из-за болезни

Австриец Доминик Тим снялся с турнира ATP в аргентинской Кордове, информирует пресс-служба турнира. Такое решение теннисист принял по рекомендациям врачей.

Сообщается, что медики посоветовали 25-летнему австрийцу сделать двухнедельную паузу в выступлениях. Ранее Тим отказался продолжать борьбу в матче второго раунда турнира "Большого шлема" Australian Open против австралийца Алексея Попырина.

Турнир в Кордове в 2019 году будет проводиться впервые. Он заменил в расписании АТР соревнования в Кито (Эквадор).

Dominic Thiem se bajó del Cordoba Open por recomendación de los médicos, debido a una infección. pic.twitter.com/5S7tq71Jzh – Córdoba Open (@CordobaOpen) 23 января 2019 г.

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