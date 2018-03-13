07:02 | Теннис — ATP

Тим снялся с матча против Куэваса из-за травмы лодыжки


Уругваец Пабло Куэвас вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. При счете 6:3, 4:6, 2:4 от продолжения матча отказался австриец Доминик Тим, который предположительно снялся из-за травмы лодыжки. В следующем раунде Куэвас встретится с Томашем Бердыхом или Чоном Хеном.

Индиан-Уэллс (США) 

Турнир ATP BNP Paribas Open 

Призовой фонд 7 972 535 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Пабло Куэвас (Уругвай, 30) - Доминик Тим (Австрия, 5) - 3:6, 6:4, 4:2 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/indianwells/2018/

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