Тим снялся с матча против Куэваса из-за травмы лодыжки

Уругваец Пабло Куэвас вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе. При счете 6:3, 4:6, 2:4 от продолжения матча отказался австриец Доминик Тим, который предположительно снялся из-за травмы лодыжки. В следующем раунде Куэвас встретится с Томашем Бердыхом или Чоном Хеном.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 7 972 535 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Пабло Куэвас (Уругвай, 30) - Доминик Тим (Австрия, 5) - 3:6, 6:4, 4:2 отказ 2-го игрока