Тим проиграл Джонсону в первом круге турнира в Токио

Австриец Доминик Тим уступил американцу Стиву Джонсону в первом круге турнира в Токио. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6. В следующем круге Джонсон сыграет с победителем матча Александр Долгополов (Украина) – Даниил Медведев (Россия).

Француз Бенуа Пэр отказался от борьбы во время матча с японцем Юити Сугита после первого проигранного сета – 4:6.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 563 795 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джонсон (США) – Тим (Австрия, 2) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Лу Еньсунь (Тайвань) – Даниэль (Япония, WC) – 6:1, 6:3

Эбден (Австралия, Q) – Карлович (Хорватия) – 6:4, 6:3

Сугита (Япония) – Пэр (Франция) – 6:4 отказ 2-го игрока