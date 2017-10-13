Тим отобрался на итоговый турнир года в Лондоне

Австриец Доминик Тим гарантировал себе участие в итоговом турнире года, который пройдет в Лондоне с 12 по 19 ноября. 24-летний теннисист примет участие в Nitto ATP Finals во второй раз подряд. Ранее путевки на итоговый чемпионат забронировали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Александр Зверев, напоминает официальный сайт ATP.

"Я счастлив, что снова отобрался на итоговый турнир, – сказал Тим. – Не так-то просто даже раз выступить там, не говоря уже о том, чтобы повторить подобное через год. С нетерпением жду, когда снова сыграю против лучших теннисистов мира".

Также участие в Nitto ATP Finals обеспечили себе два дуэта – знаменитые братья-близнецы из США Боб и Майк Брайаны, а также Райан Харрисон и Майкл Венус.