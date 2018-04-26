Тим обыграл Ковалика и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Седьмая ракетка мира Доминик Тим выиграл у словацкого теннисиста Йозефа Ковалика в третьем круге турнира в Барселоне. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале австриец встретится с победителем поединка Стефанос Циципас – Альберт Рамос-Виньолас.

В другом матче словацкий теннисист Мартин Клижан одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом со счетом 6:1, 6:4. В следующем раунде он сыграет либо с Рафаэлем Надалем, либо с Гильермо Гарсией Лопесом.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 510 900 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 3) - Йозеф Ковалик (Словакия, LL) - 7:6 (7:5), 6:2

Мартин Клижан (Словакия, Q) - Фелисиано Лопес (Испания, 12) - 6:1, 6:4

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