Тим обыграл Александра Зверева в Роттердаме

Доминик Тим в матче первого круга турнира в Роттердаме в трех сетах обыграл Александра Зверева. Также во второй круг пробился Григор Димитров, победивший Мишу Зверева. Марин Клижан вышел в третий круг, обыграв Филиппа Кольшрайбера.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN AMRO World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 724 930 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тим (Австрия, 2) - Зверев А. (Германия) - 3:6, 6:3, 6:4
Димитров (Болгария, 5) - Зверев М. (Германия) - 6:7(4:7), 6:2, 6:4
Второй круг
Клижан (Словакия) - Кольшрайбер (Германия) - 6:7(5:7), 6:4, 6:1