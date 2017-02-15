Тим обыграл Александра Зверева в Роттердаме

Доминик Тим в матче первого круга турнира в Роттердаме в трех сетах обыграл Александра Зверева. Также во второй круг пробился Григор Димитров, победивший Мишу Зверева. Марин Клижан вышел в третий круг, обыграв Филиппа Кольшрайбера.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN AMRO World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 724 930 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тим (Австрия, 2) - Зверев А. (Германия) - 3:6, 6:3, 6:4

Димитров (Болгария, 5) - Зверев М. (Германия) - 6:7(4:7), 6:2, 6:4

Второй круг

Клижан (Словакия) - Кольшрайбер (Германия) - 6:7(5:7), 6:4, 6:1