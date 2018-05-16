Тим не вышел в третий круг турнира в Риме

Итальянец Фабио Фоньини обыграл австралийца Доминика Тима во втором круге турнира в Риме. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 6:3.

Следующим соперником Фоньини станет немец Петер Гойовчик.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 4 872 105 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия) – Доминик Тим (Австрия, 6) – 6:4, 1:6, 6:3

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Джон Изнер (США, 8) – 6:7(5:7), 7:6(7:2), 7:6(7:5)

Александр Зверев толкнул Тима во время перехода в матче турнира в Риме. Видео