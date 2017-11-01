03:15 | Теннис — ATP

Тим, Маю и Краинович - в третьем круге турнира в Париже


Австрийский теннисист Доминик Тим во втором круге турнира АТР в Париже обыграл немца Петера Гойовчика6:4, 6:7 (3:7), 6:4. Также в третий раунд вышли Николя Маю и Филип Краинович.

Париж (Франция) 

Турнир ATP Rolex Paris Masters 

Призовой фонд 4 273 775 евро 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Тим (Австрия, 5) - Гойовчик (Германия, LL) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4

Маю (Франция, WC) - Карреньо Буста (Испания, 8) - 6:4, 6:1

Краинович (Сербия, Q) - Керри (США, 10) - 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2017/

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