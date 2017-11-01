Тим, Маю и Краинович - в третьем круге турнира в Париже

Австрийский теннисист Доминик Тим во втором круге турнира АТР в Париже обыграл немца Петера Гойовчика - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4. Также в третий раунд вышли Николя Маю и Филип Краинович.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 4 273 775 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Тим (Австрия, 5) - Гойовчик (Германия, LL) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:4

Маю (Франция, WC) - Карреньо Буста (Испания, 8) - 6:4, 6:1

Краинович (Сербия, Q) - Керри (США, 10) - 6:4, 6:4