Тим и Вавринка сыграют на St. Petersburg Open-2018

Швейцарец Стэн Вавринка и австриец Доминик Тим сыграют на турнире АТР St. Petersburg Open-2018. Об этом сообщил генеральный директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев.

- В турнире примут участие Вавринка, Тим, россияне Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев, а также канадец Денис Шаповалов и грек Стефанос Циципас, - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Турнир пройдет с 17 по 23 сентября.