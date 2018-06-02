13:45 | Теннис — ATP

Тим и Вавринка сыграют на St. Petersburg Open-2018


Швейцарец Стэн Вавринка и австриец Доминик Тим сыграют на турнире АТР St. Petersburg Open-2018. Об этом сообщил генеральный директор турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев.

 - В турнире примут участие Вавринка, Тим, россияне Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев, а также канадец Денис Шаповалов и грек Стефанос Циципас, - цитирует Медведева "Р-Спорт".

Турнир пройдет с 17 по 23 сентября.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/tennis/20180602/1137577067.html

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Материалы других СМИ
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