Тим и Чилич обеспечили себе участие в Итоговом турнире ATP

Австриец Доминик Тим и хорват Марин Чилич вошли в число участников Итогового турнира АТР. Оба теннисиста пробились в полуфинал турнира серии Masters в Париже, благодаря чему обеспечили себе участие в финальном турнире сезона.

Остальные участники турнира уже определились. Это испанец Рафаэль Надаль, швейарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, Хуан Мартин дель Потро (Аргентина), Александр Зверев (Германия) и Кевин Андерсон (ЮАР). Кеи Нишикори (Япония) и Джон Изнер (США) - запасные.

Итоговый турнир АТР пройдет в Лондоне с 11 по 18 ноября.

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