03:58 | Теннис — ATP

Тиафо может стать вторым соперником Дель Потро в Делрэй-Бич


Американец Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира в Делрэй-Бич. Со счетом 6:2, 2:6, 6:2 он обыграл австралийца Мэттью Эбдена. Тиафо выполнил 12 эйсов и четыре раза взял чужую подачу. Во втором раунде американец встретится с Жереми Шарди (Франция) или Хуаном Мартином Дель Потро (Аргентина).

Делрэй-Бич (США) 

Турнир ATP Delray Beach Open 

Призовой фонд 556 010 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Фрэнсис Тиафо (США) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:2, 2:6, 6:2

Дональд Янг (США) - Рамкумар Раманатан (Индия, Q) - 6:1, 6:2

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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