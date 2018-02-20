Тиафо может стать вторым соперником Дель Потро в Делрэй-Бич

Американец Фрэнсис Тиафо вышел во второй круг турнира в Делрэй-Бич. Со счетом 6:2, 2:6, 6:2 он обыграл австралийца Мэттью Эбдена. Тиафо выполнил 12 эйсов и четыре раза взял чужую подачу. Во втором раунде американец встретится с Жереми Шарди (Франция) или Хуаном Мартином Дель Потро (Аргентина).
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open
Призовой фонд 556 010 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фрэнсис Тиафо (США) – Мэттью Эбден (Австралия) – 6:2, 2:6, 6:2
Дональд Янг (США) - Рамкумар Раманатан (Индия, Q) - 6:1, 6:2
Материалы других СМИ