Теннисист из Казахстана дисквалифицирован на два года за употребление мельдония

Казахстанский теннисист Арсан Арашов отстранен от соревнований на два года за употребление мельдония, сообщает пресс-служба ITF. Положительную пробу спортсмен сдал в июле 2016 года, после чего был временно отстранен до 30 сентября. Его дисквалификация завершится 29 сентября 2018 года.

Напомним, мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов ВАДА с 1 января 2016 года, после чего пробы около 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество. Позже агентство разрешило наличие минимального содержания препарата в пробах, сданных до 1 марта 2016 года.