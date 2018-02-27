Теннис Сандгрен проиграл в первом круге в Сан-Паулу

Американский теннисист Теннис Сандгрен, "посеянный" под седьмым номером, уступил Рожериу Дутре Силве в первом круге турнира в Сан-Паулу.

Сан-Паулу (Бразилия)

Турнир ATP Brasil Open

Призовой фонд 516 205 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Берлок (Аргентина) - Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) - 3:6, 6:3, 6:2

Рожериу Дутра Силва (Бразилия) - Теннис Сандгрен (США, 7) - 6:0, 6:4

Себастьян Офнер (Австрия, Q) - Марко Чеккинато (Италия) - 6:3, 6:3

Николас Харри (Чили) - Душан Лайович (Сербия) - 6:4, 1:6, 7:5

Николас Кикер (Аргентина) - Виктор Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) - 7:6(7:5), 6:3