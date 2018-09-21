Тарпищев надеется, что Южный начнет работать в Федерации тенниса России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил надежду, что Михаил Южный, завершивший карьеру, займет должность в Федерации тенниса России.

Россиянин проиграл встречу 2-го круга турнира в Санкт-Петербурге (6:7, 6:3, 3:6). Ранее он говорил, что St. Petersburg Open станет для него последним соревнованием в карьере.

- Обычно игрокам такой величины надо два-три года, чтобы прийти к этому началу тренерской карьеры, - приводит ТАСС слова Тарпищева. - Я уверен, что тот, кто посвятил свои золотые годы жизни теннису, не может далеко уйти от этого вида спорта после завершения карьеры. Конечно, такие люди, как Южный, должны оставаться в нашем теннисе и приносить ему пользу, я рассчитываю на то, что Михаил будет работать в нашей структуре.

Южному не удалось одержать 500-ю победу в ATP, он завершил карьеру с 499 выигрышами.