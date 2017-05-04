Танаси Коккинакис: "Wild card Шараповой? Меня заклюют, если я что-то скажу"

Австралиец Танаси Коккинакис признался, что не хочет обсуждать тему Марии Шараповой, чтобы не навлечь на себя гнев ее фанатов. При этом он отметил, что понимает, почему организаторы Roland Garros хотят предоставить ей wild card. Напомним, что 30-летняя россиянка в апреле провела свой первый турнир после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, дойдя до полуфинала в Штутгарте.

– Думаю, меня заклюют, если я скажу что-нибудь об этом, – цитирует sport360 Коккинакиса. – Я уже сталкивался с ее фанатами в Твиттере, когда похвалил Григора Димитрова за то, что он начал встречаться с Николь Шерзингер (Димитров – бывший парень Шараповой, Шерзингер – известная певица. – Прим. "СЭ"). Так что я стараюсь держаться от этого подальше.

Я понимаю позиции обеих сторон. Не знаю всех подробностей связанных с допингом вещей, возможно, если тебя поймали на этом, тебе не нужно предоставлять wild card. Но я понимаю и ход мыслей французов: "У нее громкое имя, она многое сделала ради спорта". Так что, конечно, они хотят видеть ее на турнире.