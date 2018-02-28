Сугита стал четвертьфиналистом на турнире в Дубае

Японец Юити Сугита вышел в четвертьфинал турнира "ATP-500" в Дубае. Со счетом 7:6 (7:4), 6:4 он переиграл немца Ян-Леннарда Штруффа. Японский теннисист выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и трижды взял чужую подачу. В четвертьфинале он сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Лукас Пуйе (Франция).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 623 485 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Юити Сугита (Япония, 8) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 7:6 (7:4), 6:4
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