Сугита стал четвертьфиналистом на турнире в Дубае

Японец Юити Сугита вышел в четвертьфинал турнира "ATP-500" в Дубае. Со счетом 7:6 (7:4), 6:4 он переиграл немца Ян-Леннарда Штруффа. Японский теннисист выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и трижды взял чужую подачу. В четвертьфинале он сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Лукас Пуйе (Франция).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 623 485 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юити Сугита (Япония, 8) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 7:6 (7:4), 6:4