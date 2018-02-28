16:24 28 февраля | Теннис — ATP

Сугита стал четвертьфиналистом на турнире в Дубае


Японец Юити Сугита вышел в четвертьфинал турнира "ATP-500" в Дубае. Со счетом 7:6 (7:4), 6:4 он переиграл немца Ян-Леннарда Штруффа. Японский теннисист выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и трижды взял чужую подачу. В четвертьфинале он сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Лукас Пуйе (Франция).

Дубай (ОАЭ) 

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 623 485 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Юити Сугита (Япония, 8) - Ян-Леннард Штруфф (Германия) - 7:6 (7:4), 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/dubai/2018/

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