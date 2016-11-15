Стэн Вавринка: "Я точно могу играть лучше"

Стэн Вавринка после поражения в стартовом матче итогового турнира года от Кеи Нишикори (3:6, 2:6) выразил уверенность, что сможет успешно выступить в последующихиграх.

– Матч был неважный – я точно могу играть гораздо лучше, – приводит официальный сайт турнира слова Ваваринки. – Неудачный день. Я опаздывал, передвигаясь по корту. Но я ведь не в первый раз проигрываю тут стартовый матч – в прошлом году очень неудачно сыграл с Надалем. Уверен, что еще могу показать на этом турнире хороший теннис под занавес сезона, и сделаю все, чтобы показать его в следующем матче.