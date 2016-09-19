Стэн Вавринка: "С удовольствием сыграю в Санкт-Петербурге"

Стэн Вавринка подчеркнул, что он мотивирован успешно выступить на St. Petersburg Open, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Первым соперником победителя трех турниров "Большого шлема" будет Лукаш Росол.

– Как быстро удалость переключиться с успеха на US Open на другие турниры? Была возможность отказаться от участия в St. Petersburg Open?

– Дело в том, что после US Open я отдохнул пару дней, переключился. Теперь готов играть снова. Рад, что вернулся, что снова выступаю в туре. С удовольствием сыграю в Петербурге. Был здесь на "челленджере" лет 12 назад. Но это было совсем другое. На St. Petersburg Open много хороших вещей для игроков. Я мотивирован выступить здесь успешно.

– Вы постоянно выигрываете финалы, у вас уже 11 успешных финалов на турнирах ATP. Планируете выиграть еще один в Петербурге?

– Для начала надо выйти в этот двенадцатый финал, а там посмотрим. Но я действительно выиграл 11 финалов, побеждал в них многих сильных игроков и горжусь этим.

- Швейцария удержалась в Мировой группе Кубка Дэвиса. Следили за этими матчами? Будете выступать за сборную в следующем сезоне?

- Это было прекрасный уик-энд, хотя играть на грунте было непросто. Я смотрел матчи в пятницу и субботу, следил за ними по специальной программе. Рад за ребят! Что касается следующего года, говорить рано. Надо смотреть на расписание матчей Кубка Дэвиса, с кем играем, где и когда.

- Какие аргументы приводил Евгений Кафельников вам или вашему агенту, когда приглашал на турнир в Петербурге? Или все дело в воспоминаниях о том "челленджере" много лет назад?

- На самом деле, я всегда смотрю на свой календарь .У меня есть устоявшееся системы турниров. Например, я часто играл в Метце. В течение десяти лет участвовал примерно в одних и тех же турнирах. Когда есть возможность открыть для себя новый город и новый турнир это всегда приятно.

- Вы пропустите первый раунд турнире. Как заполните это время?

- В Петербурге есть чем занять себя, на что посмотреть. Великолепный город! Меня ждет встреча с Лукашем Росолом. Это непростой соперник, нужно как следует потренироваться и подготовиться к нему. Надеюсь, завтра смогу посмотреть город.