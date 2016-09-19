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Стэн Вавринка: "С удовольствием сыграю в Санкт-Петербурге"

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Стэн ВАВРИНКА с заветным трофеем.Железный Стэн. Вавринка выиграл US Open

Стэн Вавринка подчеркнул, что он мотивирован успешно выступить на St. Petersburg Open, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Первым соперником победителя трех турниров "Большого шлема" будет Лукаш Росол.

– Как быстро удалость переключиться с успеха на US Open на другие турниры? Была возможность отказаться от участия в St. Petersburg Open?

– Дело в том, что после US Open я отдохнул пару дней, переключился. Теперь готов играть снова. Рад, что вернулся, что снова выступаю в туре. С удовольствием сыграю в Петербурге. Был здесь на "челленджере" лет 12 назад. Но это было совсем другое. На St. Petersburg Open много хороших вещей для игроков. Я мотивирован выступить здесь успешно.

– Вы постоянно выигрываете финалы, у вас уже 11 успешных финалов на турнирах ATP. Планируете выиграть еще один в Петербурге?

– Для начала надо выйти в этот двенадцатый финал, а там посмотрим. Но я действительно выиграл 11 финалов, побеждал в них многих сильных игроков и горжусь этим.

- Швейцария удержалась в Мировой группе Кубка Дэвиса. Следили за этими матчами? Будете выступать за сборную в следующем сезоне?

- Это было прекрасный уик-энд, хотя играть  на грунте было непросто. Я смотрел матчи в пятницу и субботу, следил за ними по специальной программе. Рад за ребят! Что касается следующего года, говорить рано. Надо смотреть на расписание матчей Кубка Дэвиса, с кем играем, где и когда.

 - Какие аргументы приводил Евгений Кафельников вам или вашему агенту, когда приглашал на турнир в Петербурге? Или все дело в воспоминаниях о том "челленджере" много лет назад?

- На самом деле, я всегда смотрю на свой календарь .У меня есть устоявшееся системы турниров. Например, я часто играл в Метце. В течение десяти лет участвовал примерно в одних и тех же турнирах. Когда есть возможность открыть для себя новый город и новый турнир это всегда приятно.

- Вы пропустите первый раунд турнире. Как заполните это время?

- В Петербурге есть чем занять себя, на что посмотреть. Великолепный город! Меня ждет встреча с Лукашем Росолом. Это непростой соперник, нужно как следует потренироваться и подготовиться к нему. Надеюсь, завтра смогу посмотреть город.

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