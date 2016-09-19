17:25 | ТЕННИС — ATP

Стэн Вавринка: "Пропустить Олимпийские игры было непростым решением"

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Третья ракетка мира Стэн Вавринка, который примет участие в St. Petersburg Open, подчеркнул, что решение не принимать участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро далось ему нелегко. Напомним, Вавринка стал победителем US Open-2016.

– Вы каждый год выигрываете по турниру "Большого шлема". И все время разные. Значит ли это, что в следующем сезоне ставка будет сделана на Уимблдон?

– Я ставок в спорте не делаю. Шутка. Действительно, выиграл разные турниры. Стараюсь улучшать свои результаты на траве и надеюсь, в следующем году пройду на Уимблдоне дальше, чем до четвертьфинала.

– Насколько решение не выступать в Рио повлияло на ваш результат в Нью-Йорке?

– Это было непростым решением – Олимпийские игры очень важны. Но о своей форме тоже надо было подумать. О турнире в Цинциннати, который предварял US Open. В итоге оказалось, что все сделал правильно, раз в Нью-Йорке все сложилось хорошо. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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