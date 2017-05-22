Стэн Вавринка: "Не могу назвать себя Криштиану Роналду в теннисе"

Швейцарец Стэн Вавринка отметил, что не может сравнивать себя с форвардом "Реала" Криштиану Роналду. Он также добавил, что уже достиг больше того, о чем мечтал. Вавринка занимает третье место в обновленном рейтинге ATP, уступая британцу Энди Маррэю и сербу Новаку Джоковичу. Он является трехкратным победителем турниров "Большого шлема".

– Могу ли назвать себя Криштиану Роналду в теннисе? Нет, я не могу сравнивать себя с ним, – приводит RTSsport.ch слова Вавринки. – Это слишком.

Я никогда не был лучшим в своей возрастной группе в детстве, поэтому мне всегда приходилось работать очень усердно, чтобы догнать остальных. Я никогда не мог представить, что могу достичь такого уровня игры.

Я уже достиг больше того, о чем мечтал, намного больше. С другой стороны, я не хочу останавливаться на достигнутом. Я хочу большего, поэтому мне нужно выкладываться каждый день, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Как объяснить то, что в топ-5 рейтинга ATP средний возраст игроков 31 год? Теннис очень изменился за последнее время. Сейчас время "зрелости". Все более профессионально относятся к делу – работают с тренером, физиотерапевтом и другими специалистами, поэтому их карьера может длиться дольше.