Стэн Вавринка: "Надеюсь, что смогу снова хорошо сыграть в Санкт-Петербурге"

Швейцарец Стэн Вавринка подтвердил свое участие в турнире St. Petersburg Open 2017, который пройдет с 18 по 24 сентября в Санкт-Петербурге. Прошлогодний финалист этого турнира будет посеян на нем под первым номером.

– Я с нетерпением жду своего возвращения в Санкт-Петербург, город с уникальной историей и культурой, жители которого очень гостеприимны, открыты и могут по достоинству оценить хороший теннисный матч,– цитирует официальный сайт турнира Вавринку. – Мне все здесь очень понравилось в прошлом году – организация турнира, шоу на корте, отель в котором мы жили, все было просто потрясающе. Надеюсь, что смогу снова хорошо сыграть в Санкт-Петербурге, может быть, даже лучше, чем в прошлом году.