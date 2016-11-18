02:29 | ТЕННИС — ATP

Стэн Вавринка: "Меня не волнует, что я могу выбить Маррэя – мне просто нужна победа"

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Швейцарец Стэн Вавринка подчеркнул в преддверии заключительного матча группового этапа Итогового турнира ATP с Энди Маррэем, что он должен показать свой лучший теннис для победы над первой ракеткой мира. Ни один из них еще не гарантировал себе выход в полуфинал.

– Меня не волнует, что я могу выбить из турнира фаворита, – приводит BBC слова Вавринки. – Все о чем я беспокоюсь – это возможность выйти в полуфинал. Мне нужна победа, вот и все. И я постараюсь ее добыть. Я должен показать свой лучший теннис и взять верх над первой ракеткой мира.

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