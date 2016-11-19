Стэн Вавринка: "Маррэй запутал меня в моей собственной игре"

Швейцарец Стэн Вавринка после поражение от британца Энди Маррэя (4:6, 2:6) в матче группового турнира итогового чемпионата в Лондоне отметил, что соперник почти не оставил ему никаких шансов. Маррэй в полуфинале встретится с канадцем Милошем Раоничем. Вавринка не смог выйти из группы.

- Маррэй очень хорошо подавал да и разыгрывал мячи на подаче, - цитирует Вавринку официальный сайт ATP. - Соперник почти не оставил мне шансов. Он запутал меня в моей собственной игре. Было сложно понять, когда идти вперед, а когда оставаться на задней линии. Поэтому он и является первой ракеткой мира.