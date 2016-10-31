Стэн Вавринка: "Джокович даже в кризисе остается лучшим в мире"

Швейцарец Стэн Вавринка считает увлекательной для всего теннисного мира борьбу между Энди Маррэем и Новаком Джоковичем за лидерство в рейтинге АТР. По его словам, спад в игре серба объясним.

– Для всех эта борьба очень интересна, – цитирует L’Equipe Вавринку. – Энди приблизился к уровню Новака. У него в игре гораздо меньше пробелов. И на турнире в Париже обоих этих теннисистов будет сложно превзойти. Когда Джокович мотивирован, с ним трудно справиться. Его игра при нем. Не думаю, что конце сезона он провалит. Но меня не удивляют его слова о потере мотивации. Сколького он добился за последние голы. Понятно, что есть отрезок в несколько месяцев, где мотивация уже не та. Но даже в кризисе он остается лучшим в мире. В крайнем случае – вторым.