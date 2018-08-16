Стефанос Циципас: "Видел, даже премьер-министр Греции твитил обо мне"

Финалист "Мастерса" в Торонто Стефанос Циципас рассказал о своем отношении к статусу звезды, который он обретает в Греции после последних успехов.

"Я знаю об этом. Я видел много сообщений. Даже премьер-министр твитил обо мне, и это хорошо, что даже такие важные люди обращают внимание на мои результаты", – приводит слова Циципаса официальный сайт турнира в Цинциннати.

На прошлой неделе на турнире серии "Мастерс" в Торонто, Циципас дошел до финала, обыграв четырех игроков Топ-10 подряд. В титульной встрече он уступил первой ракетке мира Рафаэлю Надалю, а после успеха в Канаде поднялся на 15-е место в рейтинге ATP. В Цинцннати грек проиграл в первом круге Давиду Гоффену.