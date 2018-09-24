19:17 | Теннис — ATP

Соуза и Томич пробились во второй раунд турнира WTA в Чэнду

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Португалец Жоау Соуза и австралиец Бернанд Томич вышили во второй раунд турнира АТР в Чэнду (Китай). В первом раунде они обыграли американцв Тима Смычека и Брэдли Клана, соответственно.

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 070 040 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жоау Соуза (Португалия, 7) - Тим Смычек (США) - 7:6 (7:1), 6:7 (7:9), 6:3

Бернард Томич (Австралия, Q) - Брэдли Клан (США) - 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/chengdu/2018/

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