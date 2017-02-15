Соуза и Шварцман вышли во второй круг турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинский теннисист Диего Шварцман в первом круге турнира АТР в Буэнос-Айресе обыграл своего соотечественника Факундо Баньиса - 6:1, 6:4. В еще одном поединке Жоау Соуза из Португалии одержал победу над хозяином соревнований Орасио Себальосом - 6:2, 7:6 (7:4).

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 546 680 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Шварцман (Аргентина) - Баньис (Аргентина) - 6:1, 6:4

Соуза Ж. (Португалия, 6) - Себальос (Аргентина) - 6:2, 7:6 (7:4)