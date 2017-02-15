07:33 | ТЕННИС — ATP

Соуза и Шварцман вышли во второй круг турнира в Буэнос-Айресе

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Аргентинский теннисист Диего Шварцман в первом круге турнира АТР в Буэнос-Айресе обыграл своего соотечественника Факундо Баньиса - 6:1, 6:4. В еще одном поединке Жоау Соуза из Португалии одержал победу над хозяином соревнований Орасио Себальосом6:2, 7:6 (7:4).

Буэнос-Айрес (Аргентина) 

Турнир ATP Argentina Open 

Призовой фонд 546 680 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Шварцман (Аргентина) - Баньис (Аргентина) - 6:1, 6:4

Соуза Ж. (Португалия, 6) - Себальос (Аргентина) - 6:2, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/buenos/2017/

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