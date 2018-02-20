Сок стал участником второго круга на турнире в США

Американец Джек Сок вышел во второй раунд на турнире в Делрэй-Бич. Со счетом 6:4, 6:4 он переиграл австралийца Джона-Патрика Смита. Сок выполнил два эйса и реализовал оба брейк-пойнта. Во втором круге он встретится со своим соотечественником: Райли Опелкой или Райаном Харрисоном.

Делрэй-Бич (США)

Турнир ATP Delray Beach Open

Призовой фонд 556 010 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Джек Сок (США, 1) - Джон-Патрик Смит (Австралия, Q) - 6:4, 6:4.