07:32 | Теннис — ATP

Сок стал участником второго круга на турнире в США


Американец Джек Сок вышел во второй раунд на турнире в Делрэй-Бич. Со счетом 6:4, 6:4 он переиграл австралийца Джона-Патрика Смита. Сок выполнил два эйса и реализовал оба брейк-пойнта. Во втором круге он встретится со своим соотечественником: Райли Опелкой или Райаном Харрисоном.

Делрэй-Бич (США) 

Турнир ATP Delray Beach Open 

Призовой фонд 556 010 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Джек Сок (США, 1) - Джон-Патрик Смит (Австралия, Q) - 6:4, 6:4.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/delray/2018/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!