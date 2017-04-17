Американец Джек Сок поднялся на шестую строчку чемпионской гонки ATP. Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на 40-ю позицию.

Чемпионская гонка ATP

Положение на 17 апреля

1 (1*). Федерер (Швейцария) – 4045

2 (2). Надаль (Испания) – 2235

3 (3). Вавринка (Швейцария) – 1500

4 (4). Димитров (Болгария) – 1365

5 (5). Цонга (Франция) – 1255

6 (7). Сок (США) – 1220

7 (6). Тим (Австрия) – 1140

8 (8). Гоффен (Бельгия) – 1055

9 (9). Карреньо-Буста (Испания) – 985

10 (10). Киргиос (Австралия) – 855...

40 (39). МЕДВЕДЕВ (Россия) – 345...

50 (47). РУБЛЕВ (Россия) – 311

51 (48). ДОНСКОЙ (Россия) – 308

* – положение в предыдущем рейтинге